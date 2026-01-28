フェニックス・サンズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年1月28日（水）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 106 - 102 ブルックリン・ネッツ NBAのフェニックス・サンズ対ブルックリン・ネッツがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし28-29で終了する。第2クォーターはフェニックス・サンズが逆転