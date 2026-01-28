【その他の画像・動画等を元記事で観る】 二宮和也が、自身が主役を務めた映画『浅田家！』（2020年公開）のモデルとして知られる写真家・浅田政志のドキュメンタリー『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』（NHK総合2月1日24時～放送）のナレーションを担当することが明らかとなった。 ■東日本大震災後の“家族の15年”を撮るドキュメンタリー ユニークな家族写真で