ソフトバンクからドラフト1位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）が28日、オンラインでの合同取材に応じた。ドラフト後の取材対応は初めてで、指名を受けたことに関して改めて思いを口にした。佐々木は「ドラフト指名があったことは正直光栄なことで、私自身も小さい頃から間違いなく目指してきた1個の大きな目標だったので、驚きもありましたが、指名していただいたことを光栄に思ってますし、率直にうれ