日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」は次回２月３日、『浪人を乗り越えた有名人』と題して、フリーアナウンサーの羽鳥慎一、椿鬼奴らが登場。受験勉強などについてトークを繰り広げる。予告では、フリーアナウンサーの原千晶（３７）が登場。６浪したことが紹介され、「３浪目は友達作りません！」という気持ちで挑み、「ずっと壁見てて…壁見てて、落ちまして」と明かすと、スタジオは爆笑となっていた。原は医学部を目指