女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが28日までに更新され、キャストたちのオフショットを公開した。 同番組は「庄田役の濱正悟さんは、昼食シーンを撮影するまでは、サワ役の円井わんさんとあまり話さないようにしていたそうです」「“そのせいか撮影中にものすごく緊張して、そばの味がわからなかった”と話して