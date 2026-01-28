きょう（28日）発表されたガソリン価格は、1リットル155円40銭で、およそ2か月半ぶりに値上がりしました。1月26日時点の全国レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より70銭高い1リットルあたり155円40銭でした。ガソリン価格の値上げは去年11月4日以来、およそ2か月半ぶりです。調査した石油情報センターは「イラン情勢の緊迫化や円安で日本が輸入する原油価格が上昇したため」と分析しています。来週についても値上がりを予