売掛債権を買い取る金融サービス「ファクタリング」事業への出資名目で現金約４２５０万円をだまし取ったとして、警視庁は２８日、無職の女（４３）（東京都新宿区）ら男女２人を詐欺容疑で逮捕したと発表した。２人が２０２２〜２３年、大阪府の女性から現金計約３億円を詐取したとみている。他に逮捕されたのは、会社役員の男（４８）（横浜市西区）。発表によると、２人は共謀して２２年６〜８月、男のファクタリング会社