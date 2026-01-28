俳優の東ちづるが２７日にＸに、憲法についての考えを投稿した。東は「憲法は、国がもっと強くなるための、やりたいことを実現するためのマニュアルだと思われがちかも。実はその逆。政府・権力を縛るもの。暴走を止めるブレーキ」とその役割についての考えを示した。その上で東は「そのブレーキを緩めたら、どんな思想の人が操縦するかわからない。それが良かれと思って、だとしても。政府・権力は、善人前提ではなく、結局“