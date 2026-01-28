米ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」（ウェブ版）が2026年1月27日、韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、26年シーズンのセカンドのレギュラー最有力候補に挙げた。右足手術のエドマンは開幕間に合わず 大リーグ1年目の25年は、主にバックアップメンバーとしての役割で、71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.699だった。 守備ではユーティリティプレ