東京・墨田区が区内事業者による従業員の健康づくりを応援する事業推進のため、東京海上日動火災保険と連携協定を結ぶことになり、締結式が２７日、区庁舎で行われた。山本亨区長は「企業の姿勢を支援しながら、健康区として目標は大きく健康長寿日本一に向かってお手伝いいただければ」と説明。国内トップの業界スペシャリストとのタッグで区民の健康サポートを強力に進める。墨田区では「ＡＣＴＩＯＮ！すみだＳＤＧｓ」の取