レゲエ界を代表するリズムデュオ、スライ・アンド・ロビーのドラマー、スライ・ダンバーが死去した。73歳だった。26日朝、妻のテルマさんが地元紙ジャマイカ・グリーナーに明かした。 【写真】レゲエを未来へ導く存在共演した世界的アーティスト ダンバーは体調不良が続いていたものの、急逝は予想外だったという。「昨日は本当に良い日だったんです。友人が訪ねてきて、みんな