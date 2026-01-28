岡山北警察署 警察官になりすまし、岡山市の高齢者からキャッシュカードをだまし取って現金を盗んだとして、住所不定無職の男（28）が28日、窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は氏名不詳者らと共謀し、岡山市の無職の女性（89）からキャッシュカードをだまし取ろうと考えました。 2025年3月4日、氏名不詳者が女性に電話をかけ、「あなたの口座から現金が不正に引き出されている」「被害回