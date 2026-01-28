アニメ「ドラゴンボールZ」魔人ブウの声などを担当した声優の塩屋浩三さんが1月20日に亡くなったと28日、所属する株式会社青二プロダクションが発表した。71歳だった。葬儀は近親者だけで執り行われたという。塩屋さんの主な出演作は「ゲゲゲの鬼太郎」子泣きじじい（四代目）や「忍たま乱太郎」第三協栄丸、「SLAM DUNK」高宮、「レレレの天才バカボン」うなぎ犬など。以下、発表全文。弊社所属俳優塩屋浩三儀（71歳）令和8年