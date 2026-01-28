女優石原さとみ（39）が28日、老衰のため21日に91歳で死去した映画監督・東陽一さんの訃報を受け、所属事務所を通じてコメントを発表した。石原は東さんが監督を務めた映画「わたしのグランパ」（03年4月公開）のヒロイン役で女優デビュー。数々の新人賞を受賞した。「東陽一監督の訃報に接し、胸が苦しく締め付けられる思いです。『わたしのグランパ』は、俳優としてのスタートであり、原点です。当時の私は何も分からず、ただた