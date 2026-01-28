Threadsで話題になっているのは、センスがありすぎる張り紙。わんこへの優しさがあふれる文言は記事執筆時点で180万回を超えて表示されており、「優しい世界」「素晴らしい配慮」「なんてかわいいんだろう」などのコメントの他、2万9000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：工事現場で見つけた『犬の飼い主に向けた張り紙』→下を見てみると…センスがありすぎる『まさかの配慮』】 工事現場で見つけたのは… Thr