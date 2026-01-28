デル・テクノロジーズは、最新CPUとなるインテル Core Ultra シリーズ3 プロセッサーを搭載したCopilot+ PC「Dell XPS 14」、「Dell XPS 16」、「Dell 24 AIO」、「Dell 27 AIO」の4製品を発表した。 【画像】復活したXPSシリーズも含む商品画像一覧 今回発表された製品には、廃止されたシリーズ「XPS」が復活したほか、オールインワンの一体型PCが含まれている。 復活したXPSシリ&#