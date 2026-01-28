気象予報会社・ウェザーニューズが、きょう桜の開花予想を発表した。それによると、開花のスタートは3月21日の福岡と東京で、22日には熊本や高知、広島、岐阜、名古屋、横浜で桜が咲きそうです。 【写真を見る】桜開花予想東京と福岡が3月21日山形は4月10日に桜咲くウェザーニューズ2026年桜開花予想 ちなみに山形は4月10日の開花予想となっていて、東北では福島の4月4日、仙台の4月5日に