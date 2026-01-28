74年前に熊本県で役場職員が殺害され、殺人の罪に問われた男性の死刑が執行された「菊池事件」。熊本地裁は28日、男性の遺族が求めた再審＝裁判やり直しの請求を棄却しました。熊本地裁は、28日午後2時に菊池事件の再審請求を退ける決定書を交付しました。不当決定の旗が出された瞬間、熊本地裁の前に集まった男性の弁護団や支援者からは落胆の声が聞こえました。菊池事件は1952年に熊本県の北部で役場職員が殺害されたもので、ハ