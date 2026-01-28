プロ野球・ソフトバンクは28日、今季のスローガンについて「全新(ゼンシン)」と発表しました。このスローガンの意味としては、「リーグ2連覇、日本一を達成したチームを、“1回壊す。新たなチャレンジをする”。必要なのは、“新しい自分へと変わる勇気”。“前進”を止めれば、退化が始まる。“全身”全霊で挑戦しなければ、未来は手にできない。変わる勇気と変わらぬ決意。『全新(ゼンシン)』のシーズンが始まります」とつづられ