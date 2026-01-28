フィリピンの首都マニラで、大型スーパーマーケットが全焼する火災がありました。地元メディアによりますと、マニラにある大型スーパーマーケットで28日未明、大規模な火災が発生しました。消防車両約30台が出動して消火活動にあたり、火は約3時間半後にほぼ消し止められましたが、スーパーは全焼しました。けが人はいないということです。このスーパーは会員制で、輸入食品や家具、家電など品ぞろえが豊富なことで知られ、現地当