田舎にある実家を相続したものの、遠方に住んでいて管理ができない。「草刈りが大変だし、台風で倒壊したら近所に迷惑がかかる」と、良かれと思って実家を取り壊し、更（さら）地にしようと考える人も多いのではないでしょうか。 しかしその場合、翌年送られてきた固定資産税の税額が前年の「約6倍」に跳ね上がってしまう可能性があります。 なぜ、家を取り壊しただけで税金が急増するのでしょうか。本記事では、固定資