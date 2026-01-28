SBI新生銀行、SBI証券、FOLIOの3社は、投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」の預り資産残高が、2026年1月23日時点で1,000億円を突破したと発表した。同サービスは、SBI新生銀行が2022年8月にSBI証券と金融商品仲介業務で提携し、同年10月から提供を開始。開始から約11カ月で200億円、約1年9カ月で500億円を突破するなど順調に成長を続け、約3年3カ月で1,000億円に到達した。○リスク許容度に応じた5つの運用スタイルを用意