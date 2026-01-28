ガーミンジャパンは1月22日、同社のGPSスマートウォッチ「Venu X1」に新色French Gray（フレンチグレイ）を追加した。同日から販売を開始している。価格は108,000円。Venu X1の新色French Gray「Venu X1」は、Garminウォッチ史上最大となる2インチのAMOLEDスクエア型カラーディスプレイと、厚さ7.9mm・重さ40gの薄型軽量ボディを採用。ゴルフやアウトドアなどでの利用時に見やすい、視認性の高い高輝度ディスプレイを備えている。