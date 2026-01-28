元カレに新しく彼女ができると、誰しもちょっと複雑な心境になり、どんな相手か気になるものです。相手によっては「ウソでしょ！？」と叫びたくなることも…。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女性が我慢ならない長く付き合っていた元カレの『新しい彼女』」をご紹介します。【１】自分だけ幸せそうで腹が立つ「高嶺の花の女」「正直ムカつく（苦笑）。自分だけ幸せになりやがってー」（２０代女