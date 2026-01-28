神奈川県と株式会社ディー・エヌ・エーは２８日、相互の連携を強化し、社会的課題の解決等に資するため「連携と協力に関する包括協定」を締結することとし、締結式を開催。横浜ＤｅＮＡベイスターズ誕生１５年目を記念した『横浜ＤｅＮＡベイスターズ１５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」プロジェクトの取り組みでもある「神奈川県３３市町村ご当地ＤＢ．スターマン」もお披露目された。式には南場智子オーナー、神奈川県知事