ソフトバンクは２８日、２０２６年のスローガンを「全新（ゼンシン）」にしたと発表した。球団リリースではリーグ２連覇、日本一を達成したチームを「１回壊す。新たなチャレンジをする」と位置づけ「必要なのは“新しい自分へと変わる勇気”」と説明した。さらに「“前進”を止めれば、退化が始まる。“全身”全霊で挑戦しなければ、未来は手にできない。変わる勇気と変わらぬ決意。『全新（ゼンシン）』のシーズンが始まり