YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』記者会見が28日、都内で行われた。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結したアイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEのメンバーと、佐久間宣行氏が出席した。【ソロショット】素敵！みりちゃむらメンバーが勢揃いチャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、