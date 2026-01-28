俳優の石原さとみが２８日、２１日に９１歳で亡くなった映画監督の東陽一氏について追悼コメントを発表した。石原は、東監督の映画「私のグランパ」でデビュー。数多くの映画新人賞を受賞した。【以下、全文】東陽一監督の訃報に接し、胸が苦しく締め付けられる思いです。「私のグランパ」は、俳優としてのスタートであり、原点です。当時の私は何も分からず、ただただ必死でしたが、監督は常に優しく、静かに、深く導いて