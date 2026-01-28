海外では28日から衆議院選挙の在外投票が始まり、中国・北京の日本大使館では早速、一票を投じる人の姿が見られました。海外在住者の在外投票は世界233か所の大使館や総領事館などで28日から始まっていて、このうち中国・北京の日本大使館では午前9時半から投票が行われています。投票に訪れた有権者（24）：若者の投票率が低いのを上げたいのと、日中関係が大変な時期なので改善して欲しいという思いで投票に来た投票に訪れた有権