生まれてから死ぬまで、それぞれのライフステージごとにさまざまな納税イベントが発生します。私たちは「いつ・どこで・どんな」税金を払っているのでしょうか。本記事では、木山泰嗣氏の著書『ストーリーでわかる 0歳からの税金』（青春出版社）から、高齢期に大きなお金が動く住み替えの際、知っておくべき2つの税務リスクについて、事例とともに解説します。老後に都心の自宅マンションを売却…売却益に所得税はかかる？80歳に