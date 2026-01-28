1月28日朝、浜松市中央区で乗用車を無免許運転した疑いでブラジル国籍の18歳の男子高校生が現行犯逮捕されました。追突事故を起こし、無免許運転が明らかになりました。 無免許運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、ブラジル国籍で浜松市中央区に住む男子高校生（18）です。警察によりますと、男子高校生は28日午前8時頃、浜松市中央区村櫛町で乗用車を無免許運転した疑いが持たれています。 男子高校生は横断歩道がある道路で止ま