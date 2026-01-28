2025年のプロテストに合格したルーキーはどんなクラブを使っているのか。新人プロの初戦である25年の「JLPGA新人戦加賀電子カップ」で使用クラブを取材。昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で死去したジャンボこと尾崎将司氏の愛弟子で、6度目の挑戦で合格した池羽陽向に聞いた。高校生だった2019年に尾崎氏が主宰する『ジャンボアカデミー』の2期生として入門。ジャンボイズムを継承し、7年後にプロゴルファーとして歩み始め