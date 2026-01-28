ソフトバンクの小久保監督が28日、みずほペイペイドームで行われたスローガン発表に出席した。今年の新スローガンは「全新（ゼンシン）」。“1度壊し新たなチャレンジしていく”“前進していく”“ファンのために全身全霊で挑戦していく”との思いが込められている。指揮官は「同じことをしても勝てない。そもそも日本ハムに有原が移籍し同じことはできない。若手の台頭を期待しています。2月のキャンプを楽しみにし、その上