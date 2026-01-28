去年12月、東京・渋谷区の路上で、酒に酔って寝ていた男性から現金が入った財布などを盗んだとしてチュニジア国籍の男女3人が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれもチュニジア国籍の無職、ディワニ・ウバイダ・ラ容疑者（20）ら男女3人です。警視庁によりますと、3人は去年12月、渋谷区道玄坂の路上で、酒に酔って寝ていた男性から現金およそ1万5000円が入った財布などを盗んだ疑いがもたれています。取り調べに対