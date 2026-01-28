ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、隔離された「特別法廷」で死刑判決が下され、執行された、いわゆる「菊池事件」について、熊本地方裁判所は再審（裁判のやり直し）の請求を退ける決定を出しました。 【写真を見る】裁判所前に集まる弁護団など 再審開始となれば、死刑執行後では日本の裁判史上初の決定となりましたが、その扉は開きませんでした。 「憲法違反」理由にならず 熊本地裁は「確定判決の手続きに憲法違