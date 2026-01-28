ノーガードでフルスイング。“打撃特化型”同士のアグレッシブな対決は、ガード皆無の激しい打撃戦に発展。左右のフックで試合は決まったが、ダウンした選手がその勢いでリングから転がり落ちそうになり、放送席からは「止めたほうがいい」と心配の声が聞かれた。【映像】あわや場外落下の衝撃KO1月25日、後楽園ホールで開催された「Krush.184」。Krushスーパーライト級戦、山浦迅也（北斗会館）と坂本優輝（ARROWS GYM）の一