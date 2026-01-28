熊本地裁が28日、｢菊池事件｣の裁判のやり直し＝再審の請求を棄却しました。菊池事件は、1952年に熊本県の北部で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われたものです。男性はハンセン病を理由に隔離された｢特別法廷｣で死刑判決を受け、無実を訴えながらも1962年に執行されました。熊本地裁が2020年に菊池事件の特別法廷は憲法違反だと認めたことから、遺族が4回目の再審を請求していました。