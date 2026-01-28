金の国内小売価格が初めて2万8000円を超え、最高値を更新しました。【画像】金の国内小売価格が最高値を更新きょう正午に発表された金の国内小売価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売り価格は、1グラムあたり2万8403円でした。きのう午前の価格から729円上昇し、史上初めて2万8000円台にのりました。市場関係者は、地政学リスクに加えて、アメリカのトランプ大統領がドル安が進んだ現在の水準を容認する趣旨の発言