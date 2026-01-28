ソニー生命保険は、2025年10月22日から30日の9日間、全国の20歳から59歳の男女を対象に、インターネットリサーチによる「47都道府県別 生活意識調査」を実施した。有効回答数は4,700名で、各都道府県100名ずつの回答を集計した。調査結果のうち、生きがいに関する項目では、【旅行が生きがい】の割合が最も高かったのは京都府で41.0%だった。2位は愛知県と滋賀県でともに40.0%となり、観光資源が豊富な地域が上位に並ぶ結果となっ