２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の葬儀ミサ、告別式が２８日、東京・千代田区の「カトリック麹町聖イグナチオ教会」で行われた。加藤さんは敬虔（けいけん）なクリスチャンとして知られ、葬儀もキリスト教式で行われた。仏式の葬儀では焼香し、故人は僧侶から新しい名前・戒名を授かる。キリスト教式では聖歌の歌唱、献花が行われ、キリスト教式では生前の洗礼名（クリスチャンネーム）