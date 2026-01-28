声優の塩屋浩三さんが今月２０日に亡くなった。７１歳だった。所属する青二プロダクションが２８日に公式サイトで報告した。「弊社所属俳優塩屋浩三儀（７１歳）令和８年１月２０日に永眠いたしました」と伝え、「ここに生前賜りましたご厚誼（こうぎ）を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお葬儀につきましてはご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました。ご通知が遅くなりましたことご諒恕（りょうじょ