タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が28日、都内で開催された福祉の現場で活躍する若手の表彰イベント「社会福祉ヒーローズ2025」にゲストで登壇した。イベント名にちなみ、自身のヒーローを聞かれると「ママですね」と即答。「昔からママには凄い助けられてきましたし、私が大変なときもママがずっと寄り添ってくれて」という。「私が上京しても、24歳になってもまだママはずっと私のそばで見守ってくれて、一生のヒ