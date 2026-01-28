【「小島菜々恵デジタル写真集『ピント』」】 1月28日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 集英社は、声優・小島菜々恵さんのデジタル写真集「ピント」を本日1月28日に発売した。価格は1,650円。 小島菜々恵さんは、人気育成ゲームの声優として注目されている若手声優の1人。本書では、「ふたりきりの熱海デート」をテーマに、都会の喧騒を離れ、旅行を満喫