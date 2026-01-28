【第17話】 1月28日公開 第17話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は1月28日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第17話を竹コミ！にて公開した。 第17話では、リリーを追放しようとするイーリスが、上級娼婦・スピノーサを連れてくる。スピノーサは自身の未来視スキルを用い、リリーが査問によって追放されると予言