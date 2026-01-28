1月27日（現地時間26日、日付は以下同）。アトランタ・ホークスは、ホームのステイトファーム・アリーナでインディアナ・ペイサーズを132－116で下し、3連勝を飾った。 この日のホークスは、途中加入のCJ・マッカラムがチーム最多の23得点に8リバウンド7アシスト2スティール、ニキール・アレクサンダー・ウォーカーが21得点3アシスト3ステ