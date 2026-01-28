松井証券が後場にプラスに転じ、２０２１年４月以来、およそ４年９カ月ぶりの高値圏に浮上した。２８日午前１１時３０分に２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の単独決算を発表。営業収益が３７２億９３００万円（前年同期比２５．６％増）、純利益が１１０億６９００万円（同３０．５％増）だった。決算内容を好感した買いが入った。１０月に日経平均株価が５万円台を突破し売買代金が増加するなか、株式・ＥＴＦの