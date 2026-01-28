北陸電気工事が後場に強含んだ。同社は２８日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比６．１％増の４３９億１１００万円、経常利益は同１６．２％増の３４億７８００万円だった。経常利益は通期計画に対して進捗率が約８３％となり、堅調な業況を評価した買いが入ったようだ。売上高の増加に加えて工事利益率が向上した。昨年９月に実施した一部業務で取引先に損害を与え