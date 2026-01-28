「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、トヨタ自動車が「売り予想数上昇」で１位となっている。 ２７日のニューヨーク市場で、ドル円相場が一時１ドル＝１５２円１０銭までドル安・円高に進んだことで、同社をはじめ自動車株は軒並み朝方から売り優勢の展開となっており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。日米当局による為替介入の警戒感がくすぶ