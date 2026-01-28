全豪オープン大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第11日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第1シードのテ&#