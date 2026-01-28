「あなたが思う10倍悪い」寝る前の“暗闇スマホ”が危険すぎ！？意外な目のNG習慣【マンガを読む】偏頭痛やめまい。43歳女性の不調はどこから来てる？目を酷使して、夕方には目が重い、ぼやける、しょぼしょぼする……とお悩みでは？実は、無自覚なまま、日頃のクセで目に負担をかけていることも。そこで、目のセルフケアに詳しい整体師の清水ろっかんさんに、やりがちなNG習慣について伺いました。ろっかん先生お話を伺ったのは